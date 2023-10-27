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Metro durağında çirkin olay! Atatürk posterli Türk bayraklarını söktü, 2 kişiyi yaraladı

27.10.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da metro durağında hareketli anlar yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla durağa Atatürk posterli Türk bayrakları asıldı. Bir kişi gelip o bayrakları söktü. Bu sırada polisler devreye girdi. Şüpheli, gözaltına alındığı anlarda iki kişiyi yaraladı, çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Metro durağında çirkin olay! Atatürk posterli Türk bayraklarını söktü, 2 kişiyi yaraladı

Daha önce birçok suça karışan E. T. adlı kişi, son olarak metro durağındaki Atatürk posterli Türk bayraklarını sökmeye kalkıştı, hakkında 2 suçtan işlem yapılan E. T. parmaklıkların ardını boyladı.

BAYRAKLARI SÖKTÜĞÜ SIRADA POLİSLER GÖRDÜ

Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişiyi gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti.

Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.

Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü. Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T'ye "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme (Mukavemet)" suçlarından işlem yapıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(AA)

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metro Türk bayrağı atatürk

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