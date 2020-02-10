Metro Exodus Steam kullanıcılarına sürpriz yaptı

15 Şubat’ta satışa başlayacak olan popüler video oyunu için şimdilik satın alma seçeneği bulunmuyor. Ancak oyuncular isterlerse Expansion Pass ve Two Colonels eklentilerini şimdiden satın alabiliyorlar.

Çok geniş bir açık dünya sunan yeni oyun, Metro oyun serisine kattığı zengin oyun deneyimi ile büyük beğeni kazanmıştı.

Oyuncunun kullandığı silahları konfigüre ederek farklı silah çeşitleri yaratabilmesi gibi yeteneklere de sahip olan oyun aynı zamanda güçlü öyküsüyle de dikkat çekiyordu.

Bir senedir piyasada olmasına rağmen Steam üzerinde satışı olmayan oyun, video oyunlarını Steam üzerinden organize etmeyi seven kitleyi üzüyordu. Ayrıca Steam’in Türkiye’ye özel fiyatlarının daha avantajlı olması gibi bir avantaj da söz konusuydu.

Bazı oyunların öncelikle Epic Store’da yayınlanması, Epic Store’un yayına girdiği sırada uyguladığı bir promosyon yönetmiydi. Steam, oyun satışlarından %30 komisyon alırken, Epic Store, Metro gibi sadece Epic Store’a özel olarak yayınlanacak oyunlardan %12 komisyon alacağını açıklamıştı.

Bir senelik, Epic Store özel komisyon anlaşmasında zaman sınırı kalkınca, ünlü oyun artık Steam üzerinde de satışa başlıyor.

Oyun aynı zamanda 4 Şubat tarihinde de Xbox ve Playstation 4 platformlarında da satışa çıktı.

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