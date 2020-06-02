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  4. Metrobüslerde endişelendiren görüntü! Tıklım tıklım doldu

Metrobüslerde endişelendiren görüntü! Tıklım tıklım doldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan düzenleme çerçevesinde toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu alımı kararı verilmişti. Yeni normalin devreye sokulmasıyla birlikte yolcu alımı talimatı da kaldırıldı. Bu durum bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde oluşan metrobüs yoğunluğu araç içinden de görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderilmiş ve bu genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul alınabileceği talimatı verilmişti. Dün açıklanan kararla birlikte toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk olduğu, metrobüslerin içerisinde de bazı yolcuların da yine yan yana oturdukları görüldü. (DHA)

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