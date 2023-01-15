Metrobüste gözlük kavgası! Kadın yolcu öfkeden deliye döndü: İlkokul mezunu terbiyesiz

Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler efen kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı.

GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı.

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü.

“SEN KİME DİKLENİYORSUN, İLKOKUL MEZUNU SEVİYESİZ”

Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, “sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz” diyerek hakaret etti. Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(İHA)



