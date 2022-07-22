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Metrobüste yangın paniği! Bazı yolcular dumandan etkilendi

22.07.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Acıbadem durağında metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu. Panik yaşayan bazı yolcular dumandan etkilendi. Yanan aracı müdahale edildikten sonra seferler normale döndü.

Metrobüste yangın paniği! Bazı yolcular dumandan etkilendi

Söğütlüçeşme istikametine giden ve içinde yolcuların bulunduğu metrobüsün Acıbadem durağına yanaşırken arka kısmında yangın çıktı. Motor kısmı alev alan ve yoğun duman yayılan araçtaki yolcular tahliye edildi. Bazı yolcular dumandan etkilendi, olay sırasında durakta yoğunluk oluştu.

Metrobüs şoförü ve o sırada yolcuların arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle aksama yaşanan seferler, aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

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metrobüs yangın
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