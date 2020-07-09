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  4. Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı.

Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

(DHA)

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