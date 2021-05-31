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Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs: Takipçilerim istedi ben de yaptım

31.05.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaparak kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atıp o anları da sosyal medyada paylaşan Yunus Emre Özen, kısa sürede yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı. Yaşadığı o anları anlatan Özen, “Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Takipçilerim istedi ben de yaptım” dedi.

Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs: Takipçilerim istedi ben de yaptım

İstanbul’da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları ‘Sinyor_Taklacı’ adıyla sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza atmış ve Merter’de metrobüs üzerine binerek 5 durak boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapmıştı.

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CEZA KESİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri yaptığı tehlikeli yolculukla hem kendi hayatını hem de metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye sokan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ismi belirlenen Yunus Emre Özen isimli şahıs ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri yapılan Özen’e 998 TL idari para cezası uygulandı.

"TAKİPÇİLERİM İSTEDİ BEN DE KIRMADIM, YAPTIM"

Emniyet çıkışında yaptığı tehlikeli yolculuğu anlatan Yunus Emre Özen, “Arkadaşım bana metrobüsün yaklaştığını söyledi, ben de durduğu zaman atladım. O da metrobüse bindi. Ben yukardayım, Enes içerde şoföre ve yolculara bakıyor ve bana içeriden bilgi veriyor. Rüzgar aşırı derecede fazla olduğu için arkadaşımın aşağıda benden haberi yoktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadı, Merter’de bindik, Edirnekapı’da indik. Adrenali doruklarda yaşadım, heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Ben işim gereği ekstrem sporlara ilgim olduğu için, insanlar beni ’Sinyor Taklacı’ olarak bildikleri için, takipçilerim istedi ben de kırmadım yaptım. Gerçekten çok heyecanlıydı” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya metrobüs
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