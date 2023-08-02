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Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'

02.08.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın, eşinden evinin anahtarını isteyip, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdı. Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Senin kocanı da arayacağım" diye bağırdı. Metrodaki o anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç olay, 30 Temmuz'da, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

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Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.

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Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.

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Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)

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