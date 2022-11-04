Metroda şaşkına çeviren anlar! Selena ve Hades olup birbirlerine kılıç çektiler... Binlerce kişi izledi

Fantastik diziler arasında öne çıkan yapımlardan olan 'Selena' dizisinin karakterleri Hades ve Selana'yı metroda canlandırmaya çalışan genç kızlar metroda şaşkın bakışlar altında adeta kendilerinden geçti. O anları TikTok hesaplarından paylaşan kızlardan Selana'yı canlandıran kişi, elindeki oyuncak kılıçla, ''Selena dünyaya adalet dağıtmaya geliyor'' derken Hades'i canlandıran genç kız, ''Sen bittin'' diyerek elindeki kılıçla saldırmaya başladı. Bir süre kılıçlarla birbirlerine saldıran kızları, kimi kişi şaşkın bakışlarla izlerken, kimisi ise oralı bile olmadı.

''YÜCE HONOS BİZİ ÇAĞIRIYOR''

Videonun devamında ise metrodaki anonsu duyan genç kız, yine Selena adlı dizide hayali karakter olan 'Honos'a atıfta bulunarak ''Yüce Honos bizi çağırıyor'' dedi.

Paylaşımı yapan kızın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunurken, söz konusu video 980 bin kişi tarafından izlendi.