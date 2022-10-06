Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç hangi gün tutulur? Önemi nedir?

İslam dininin önemli günlerden biri olarak kabul ettiği Mevlid Kandili, Hicri takvimde 3. ay olan Rebiülevvel'in on ikinci gecesinde kutlanırken 2022 yılında 7 EKim Cuma gününe denk gelmekte. Vatandaşlar Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulamayacağını merak ediyor. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

İlslam dininde Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.

Ayrıca Hadis ve Fıkıh kaynaklarından olan İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirmektedir:

Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak müslümanlara bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ ORUÇ NİYETİ

Aynı diğer aylarda olduğu gibi o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olan olmaktadır. Rebiülevvel ayında Mevlid kandili olması sebebiyle o sabah oruçlu veya oruç niyeti getirmek düşünülmektedir. Bu sebeple şöyle denmelidir:

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir:

"Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."



