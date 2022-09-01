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Mevlid kandili ne zaman? 2022 Diyanet ile Mevlid Kandili günü ve o gün yapılacak ibadetler

01.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili tarihi bir çok Müslüman vatandaş tarafından merak ediliyor. İslam dini açısından önem arz eden Mevlid Kandili için geri sayım sürmekte. Rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, 2022 Mevlid kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Diyanet ile Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid kandili ne zaman? 2022 Diyanet ile Mevlid Kandili günü ve o gün yapılacak ibadetler

Mübarek günler arasında yer alan Mevlid Kandili'nin 2022 yılında hangi gün idrak edileceği merak konusu oldu. Hz. Peygamber’in doğumu vesilesiyle Mevlid Kandili’nin denk geldiği hafta Mevlid-i Nebi yani kutlu doğum haftası haftası olarak kutlanıyor. Bu mübarek günde ibadet etmek isteyen milyonlarca kişi, Mevlid Kandili tarihi hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 Mevlid kandili hangi gün? İşte merak edilenler...

sultanahmet cami

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumu vesilesiyle Mevlid-i Nebi (Kutlu doğum haftası) rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

dua eden insan

MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Bu güne Mevlid-i Nebi (Kutlu doğum haftası) adı da verilir. Mübarek gecede ibadetler ve dualar edilir. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün Müslümanlar alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

cami dua

MEVLİD KANDİLİ'NDE GECESİNDE NELER YAPILIR?

  1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

  2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

  3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

  4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

  5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

  6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

  7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

  8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

  9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

  10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

  11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

  12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

  13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

  14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

  15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

  16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

  17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

  18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

  19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
  • Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir sakınca yoktur; sevaptan hâli değildir.
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Mevlid kandili diyanet
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