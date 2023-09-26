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  4. MEVLİD KANDİLİ ORUCU 2023 ne zaman tutulur? Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Fazileti ve sevabı!

MEVLİD KANDİLİ ORUCU 2023 ne zaman tutulur? Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Fazileti ve sevabı!

25.09.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Merak edilen sorunun yanıtını öğrenmek istenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen bu kandilde birçok kişi ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün başlar? Mevlid Kandili orucu için nasıl niyet edilir?

MEVLİD KANDİLİ ORUCU 2023 ne zaman tutulur? Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Fazileti ve sevabı!

Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı merak konusu olurken ibadetlerini eksiksiz yerin getirmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasında sakınca yoktur. İşte Mevlid Kandili orucu ile ilgili detaylar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulabilir.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

CAMİ

MEVLİD KANDİLİ ORUCU İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Mevvlid Kandili orucuna o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır.

İşte Mevlid Kandili oruç niyeti;

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

DUA

KANDİL ORUCU NİYET EDİLMEDEN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının niyet etmeden oruç tutmak hakkında yapmış olduğu açıklama aynen şu şekildedir:

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”

Sahih kelimesinin bütün şartlara uygun şekilde yapılan ibadet anlamına gelir. Mendup ise dini açıdan yapılması güzel olan ama yapılmamasının da sakıncalı olmadığı eylemlere denir.

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin 571 yılında Rebiü’l-Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmesi, vefatından bir süre sonra o günün İslam âlemince ibadetlerle geçirilmesine vesile olmuştur.

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Mevlid, “veladet” (doğmak) kelime kökünden türeyen ve “doğma, doğuş, doğum yeri” anlamına gelen bir kelimedir. İslami literatürde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrif edişini ifade etmektedir.

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