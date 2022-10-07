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MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman? Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

07.10.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili orucunun ne zaman, hangi gün tutulacağı İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili sebebiyle merak konusu oldu. Mevlid Kandili orucu tutmak isteyen vatandaşlar sahur ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak durmak durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı kandil orucu ile ilgili bilgileri yayımladı. Peki, Mevlid Kandili orucu ne zaman, nasıl niyet edilir?

MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman? Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Mevlid Kandili orucunu tutmak isteyen vatandaşlararama motorlarında araştırma yapıyor. Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Müslümanlar her sene kandil tarihlerinde bolca ibadet ediyor ve bu önemli günlerin bereketinden faydalanmak istiyorlar. Kandil günü yapılan ibadetler arasında oruç tutmak da yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kandil orucu bilgileri...

MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili orucu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya,, "Bu sene cuma gününü cumartesiye bağlayan gece kandil gecesi olduğu için oruç tutmak isteyenler o gece Mevlit Kandili'ni idrak ettikten sonra cumartesi gününü oruçla geçirmeleri gerekir. Sadece cuma gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Yani kandil için oruç tutanların cuma günü değil, cumartesi oruç tutmaları gerekir." bilgisini verdi.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili
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