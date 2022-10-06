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Mevlid Kandili orucu niyeti nasıl yapılır? Kandil orucu niyet etmeden tutulur mu?

06.10.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'nde oruç tutacak olan Müslüman vatandaşlar Mevlid Kandili orucu niyetinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Veladet Kandili olarak da geçen Mevlid Kandili Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle idrak edilmektedir. Mevlid Kandili bol bol dua ve ibadetler eşliğinde sürdürülür. Aynı zamanda birçok Müslüman vatandaş bu özel günde oruç tutar. Peki, Mevlid Kandili orucu niyeti nasıl yapılır? Kandil orucu niyet etmeden tutulur mu?

Mevlid Kandili orucu niyeti nasıl yapılır? Kandil orucu niyet etmeden tutulur mu?

Mevlid Kandili Rebiüelevvel ayının 12. Gecesi içerisinde yer alır. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak edilir. Mevlid Kandili orucu için hazırlık yapan vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında "Mevlid Kandili oruç niyeti nasıl yapılır? Kandil orucu niyet etmeden tutulur mu?" şeklinde arama yapıyorlar. İşte Mevlid Kandili orucu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MEVLİD KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Diğer aylarda olduğu gibi o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır. İşte Mevlid Kandili oruç niyeti;

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

camii

KANDİL ORUCU NİYET EDİLMEDEN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının niyet etmeden oruç tutmak hakkında yapmış olduğu açıklama aynen şu şekildedir:

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”

Sahih kelimesinin bütün şartlara uygun şekilde yapılan ibadet anlamına gelir. Mendup ise dini açıdan yapılması güzel olan ama yapılmamasının da sakıncalı olmadığı eylemlere denir.

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Mevlid kandili mevlid
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