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Mevlit Kandili için toplanmışlardı! İntihar saldırısında onlarca can kaybı var: Pakistan şokta

29.09.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Pakistan'da bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan kalabalıktan çok sayıda kişi terör saldırısına kurban gitti. Olayın intihar saldırısı olduğu değerlendiriliyor.

Mevlit Kandili için toplanmışlardı! İntihar saldırısında onlarca can kaybı var: Pakistan şokta

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis 34 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

CAMİ YAKININDA BOMBA PATLADI

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

Bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

(AA)

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