Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB'nin de suçu var!

Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarında Yunanistan'ın göçmenlere yaşattığı zulme değindi.

Geçtiğimiz günlerde Yunan unsurlarının, geri iterek dondurucu soğukların yaşandığı Edirne İpsala sınırında ölüme terk ettiği 19 göçmeni hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

"19 MASUM İNSANIN ÖLÜMÜNDEKİ SORUMLU YUNANİSTAN"

Yunanistan'ın insan haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor. Çok sayıda göçmeni geri itmeler, Yunanistan’ın botları delmesi yüzünden birçok göçmen hayatını kaybetti. 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır.

"SESSİZ KALAN AB DE EN AZ ONLAR KADAR SORUMLU"

Burada Yunanistan kadar AB’nin de suçu var. Çünkü Türkiye bunun onda birini yapsa AB aşırı sert tepki verir. Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor. Yunanistan AB’nin sınırlarını koruyormuş. AB’nin sınırlarını Türkiye koruyor. Sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri desteklemek AB’nin savunduğu değerlerle kökten çelişiyor.

"BUNA KİM DUR DİYECEK"

Bu nasıl izah edilir. Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? Onda birini biz yapsak AB aşırı sert tepki verir. Sorumlusu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler. İş birliği önemli, bu göçmenlere nerede yaşarlarsa yaşasınlar yardımcı olmak lazım. Fakat burada göçmenlere karşı insanlık dışı davranışı kim yaparsa yapsın buna dur demek gerek."



