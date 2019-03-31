Mevlüt Uysal oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Sandıktan ne çıkarsa, vatandaşımız ne karar verirse herkes buna saygı gösterecek. En büyük güç, vatandaşın iradesi. İnşallah vatandaşımız doğru karar verecek, güzel bir karar çıkacak." dedi.

Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal oylarını kullanmak için Kumburgaz Mermet Erçağ Anadolu Lisesi'ne gelerek, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Oy kullanacağı 1055 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Uysal, oyunu kullandıktan sonra görevlilere başarılar ve kolaylıklar diledi.

Daha sonra okuldaki bazı sınıfları gezen Uysal, oy vermek için bekleyen veya oyunu veren seçmenlerle konuştu.

- "Sandık demokrasinin güzelliği"

Mevlüt Uysal, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün bütün vatandaşların sandık başında olduğunu belirterek, bu durumun demokrasinin güzelliği olduğunu söyledi.

Seçim öncesi adayların projelerini, vaatlerini ve yapacaklarını vatandaşlara anlattığını dile getiren Uysal, "İkna edebildikleri kadarıyla bugün kendilerine oy verilecek. İnanıyoruz ki, doğru bir karar verecekler. Sandıktan ne çıkarsa, vatandaşımız ne karar verirse herkes buna saygı gösterecek. En büyük güç, vatandaşın iradesi. İnşallah vatandaşımız doğru karar verecek, güzel bir karar çıkacak." diye konuştu.

Uysal, güzel bir seçim atmosferi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

