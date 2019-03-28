Mevlüt Uysal’dan, Ekrem İmamoğlu’na 'İlk Görüşte Aşk' cevabı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de görev yapacak sandık görevlileri ile bir araya geldi. Mevlüt Uysal, "CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Mitinginde benim söylediğim sözler üzerine 'Mevlüt Uysal Büyükçekmece’yi ne zaman gördü de aşık oldu?’ demiş. Ben öyle flört yapmadan ilk görüşte aşık oldum" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına hız kesmeden Büyükçekmece’de devam eden Mevlüt Uysal, seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Gün boyu süren yoğun programında sabah Ulus ve Hürriyet Mahallelerinde esnafı ziyaret eden Uysal,dün öğleden sonra ise özel bir firmanın çalışanlarına projelerini anlattı. Daha sonra Büyükçekmece Giresunlular Derneği açılış programına katılan Uysal, akşam ise 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece ilçesinde görev yapacak AK Parti sandık görevlileriyle yemekte bir araya geldi.

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