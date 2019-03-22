HABER

Mevlüt Uysal’dan Tepecik’te imar müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Meydanı’ndan imar müjdesi verdi.

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Meydanı’ndan imar müjdesi verdi. Uysal, “Tepecik’teki imar sorununu çözdük. Önünde hiçbir engel kalmadı” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sabah kahvaltıda Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Uysal daha sonra da mahalle esnafını gezerek karanfil dağıttı ve yerel seçimler için destek istedi. Mevlüt Uysal daha sonrasında Cuma Namazı’nı kılmak için Tepecik Saray Camii’ne geçti. Namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Mevlüt Uysal Tepecik Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Başkan Uysal’a AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Murat Çelik de eşlik etti. Konuşmaya başladığı sırada başka bir partinin yüksek müzik çalması ile konuşması engellenmeye çalışılan Uysal, “Başkasına bir şey yaptırtmamak başarı olmamalı, yapmak başarı olmalı. İnşallah biz yaptıklarımızla övüneceğiz. İnşallah buraya yapacağımız hizmetlerle övüneceğiz” dedi. 1 NİSAN’DAN SONRA İMARIN ÖNÜ AÇIK Bugüne kadar Tepecik’in en önemli sorunlarından birinin imar sorunu olduğunu ve İSKİ Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanarak hizmete alınmasıyla Tepecik’te imarın önünün açıldığını hatırlatan Uysal, “Ama Büyükçekmece Belediyesi burada yapılması gerekenleri yapmadı. Bunun sebebi sorulduğunda da, ‘Büyükşehir Belediyesi yaptırmadı’ diyor. Oysa kendileri çalışsaydı birçok şeyi yapabilirdi” dedi. Başkan Uysal şöyle devam etti: “AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve bölge milletvekilimiz Mehmet Muş’un takip etmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imzalanması gereken dosyalar geçen hafta itibariyle tamamlandı. 1 Nisan’dan sonra imarın önü artık açık. Binlik ve 5 binlik bütün planları yapacağız. Önümüzdeki süreçte buranın imar planlarını inşallah yapacağız” şeklinde konuştu. ÜZÜLDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY YAPMAYAN DEĞİL YAPMAYANLARA OMUZ VERENLER Tüm engellemelere rağmen Tepecik’i köy olmaktan kurtarıp şehir haline getireceklerini kaydeden Uysal, “Şu Tepecik’te bir şey yapmayanı önümüzdeki dönemde de yaptırtmamak için uğraşanlara müsaade etmeyin. Mesele yaptırtmamak değil, mesele bir şey yapmak. İnşallah hep beraber yapacağız. 10 senedir bir şey yapmayanlar şuanda kalkıp bir şey yapılır da burası elimizden gider diye korkuyor. Ama inşallah burada zaten duramayacaklar. 1 Nisan’dan itibaren güle güle. Üzüldüğümüz tabi yapmayanlar değil de yapmayanlara omuz verenler” ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Her köşeye sağlıklı suHer köşeye sağlıklı su
İnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecekİnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.