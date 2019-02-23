Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece projeleri

İSTANBUL(AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "2019 yazından itibaren Büyükçekmece'ye metrobüs çalışmaları başlayacak. Metro için planlamamızı da hemen başlatacağız. Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece metro hattı olacak." dedi.

"Hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemesi, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak Büyükçekmece Gölü'nü, ziyaretçilerine huzur ve sağlık dağıtan bir doğa parçası haline getireceğiz. Marmara sahili düzenleme projemizde; nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alırken ayrıca balık çarşısı ve restoran alanlarını da projelendireceğiz. İlçemize kazandıracağımız millet bahçeleriyle yeşilin ve doğanın keyfini ailece çıkaracağız. Buralarda yer alacak millet kıraathanelerimiz genç, yaşlı herkesin hizmetinde, sıcak sohbetlerin mekanı olacak. Tüm bu çalışmalarımızı; 'Albatros Tematik Parkı' ve 'Bababurnu Tematik Parkı' projelerimizle birleştirecek, göl ve sahilimizi hep beraber buluştuğumuz, keyif dolu yaşam alanlarına dönüştüreceğiz."

23 Nisan Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Zafer Yürüyüşü, Uluslararası Su Sporları Festivali gibi kültür sanat etkinlikleri de düzenleyeceklerini ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Enerji hatlarının yer altına alınmasına hızla başlayacak, mezarlık sorununu çözecek ve Şehir Düzenleme Projelerimizle Büyükçekmece'yi prestij caddeleri, mahalle meydanları, kavşaklar, otoparklar, üst geçitler, sanat köprüleriyle donatacağız. İlçemizde bulunmayan devlet kurumlarını getirmek için gereken resmi adımları hızla atacağız. Daha rahat ve modern bir kent yaşamı için bir başka projemiz ise 'Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemimiz' olacak. Taşma yaparak kirlenen, kokan konteynerler kalkacak, çöpler yer altında toplanacak. Kumanda merkezinden online kontrol edilerek boşaltılan çöplerle cadde ve sokaklarımız hep temiz kalacak. Mahallelerimizde çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sunarak onları geleceğe hazırlayan Bilgi Evleri açacağız. İnovasyon ve teknoloji merkezi Living Lab Projemizle yeni bir fikri, projesi olan girişimcilere destek olacak, açık alan kablosuz internet hizmetimizi Büyükçekmece'nin tüm merkezi noktalarında kullanıma sunacağız. İlçemize yakışan yeni bir kültür sanat merkezi yapacak, 'Mimar Sinan Köprüsü ve Çevresi Rekreasyon Projemiz' kapsamında 'Zigetvar Seferi Açık Hava Sergisi' düzenleyeceğiz."