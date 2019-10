Mevsim değişikliğinde bağışıklık sistemine dikkat

İSTANBUL, (DHA) - Sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte değişen iklim koşulları, özellikle çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Bu dönemde enfeksiyon ataklarının görülebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Probiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakterileri artırır ve immun sistemi güçlendirir. Kefir en doğal probiyotiktir" dedi.

Sonbahar ve kış mevsiminde iklim koşulları, alerjenlere ve patojen mikroorganizmalar, çocuklarda bağışıklık sistemi iyi desteklenmediğinde enfeksiyon ataklarına yol açıyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen çocuklarda görülen bağışıklık sistemi zayıflığı hakkında konuştu.

“KEFİR EN DOĞAL PROBİYOTİK BESİNDİR”

Bağışıklık sistemini desteklerken temel prensibin sağlıklı beslenme, uyku ve gerektiğinde hekim gözetiminde kullanılacak bağışıklık sistemi düzenleyici ilaçlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Esma Türkmen, "Bağışıklık sisteminde bağırsakların ve probiyotiklerin yeri çok önemli. Probiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakterileri artırır ve immun sistemi güçlendirir. Özellikle kefir en doğal probiyotiktir. İlk 6 ay anne sütünden geçen immünglobulinler bebeği birçok riskli hastalıktan koruyacaktır. 2 yaş üstünde propolis güçlü bir antioksidan olarak bağışıklığı destekler" diye konuştu.

“VİTAMİNLER VÜCUT DİRENCİNİ ETKİLER”

Vitamin C ve D desteğinin vücut direncini ciddi anlamda destekleyeceğini anlatan Uzm. Dr. Türkmen, mevsimine uygun meyve ve sebzelerin tüketilmesinin turunçgillerin, yeşil yapraklı sebzelerin önemli olduğunu belirtti. Bal, zencefil ve zerdeçalın da üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bariyer oluşturduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen şöyle devam etti:

"Vitamin eksikliği tespit edildiğinde doğru ve düzenli tedavi edilebilir. Ayrıca büyüme ve yara iyileşmesinde çinko son derece önemlidir. Özellikle mide-bağırsak yolu enfeksiyonlarına karşı korur ve tedavide etkilidir. Yumurta, kırmızı et, yoğurt, fındık, ceviz çinko içeriği yüksek besinlerdedir. Demir eksikliği iştahsızlık ve dolayısıyla sık enfeksiyon riskinin en önemli nedenlerindendir. Demirden zengin beslenme, kuru baklagiller, kırmızı et, yumurta pekmez tüketimi ile sağlanmalıdır. Sağlıksız atıştırmalıklar, abur-cubur tam besinlerin: ana beslenme biçimi alınmalı hastalıklara davetiye çıkarabilir. En önemlisi de sık el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığı erken yaşlarda çocuklara kazandırılmalı bulaşıcı hastalıklara karşı; imnun sistemi korumada oldukça önemlidir."