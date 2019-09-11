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Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, mevsim geçişlerinde görülen egzama ilgili bilgiler verdi. Bakın sonbaharda egzamanın tetiklenmemesi için nelere dikkat etmeliyiz?

Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat

Egzama olarak da bilinen atopik dermatit, polenlerin fazla olduğu ilkbahar aylarında tetiklendiği gibi, havaların soğumaya ve nem oranının düşmeye başladığı sonbahar mevsiminde de kendini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında kapalı ısıtma sistemlerinin kullanılmaya başlanması, çok kalın giysiler, sıcak banyolar, soğuk ve rüzgârlı hava, enfeksiyonlar egzamanın alevlenmesine sebep olmaktadır. Günlük hayatımızda uygulayacağımız basit önlemlerle bu durumdan korunmak mümkün.

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Küçükçakır, “Yün kıyafetler cildi kurutarak kaşıntıya sebebiyet vereceği için kullanılmamalı, yerine pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Sıcak suyla yapılan uzun banyolar cilde aşırı ısı temasına sebep olup cildin kurumasına yol açar. Bunun yerine ılık su ile kısa süreli duş tercih edilmelidir. Banyoda hekiminizin önereceği, deriyi kurutmayan, nemlendirici özelliği olan, parfümsüz yıkama ürünleri kullanılmalıdır. Banyo sonrası ilk 5 dakikada deriyi havluyla ovalamadan, hafif dokunuşlarla, hafif nemli kalacak şekilde kurulanmalı ve hekiminizin önereceği nemlendirici sürülmelidir. Çok sıcak ve nemli ortamlardan uzak durularak aşırı terlemenin önüne geçilmelidir. Diğer genel tedbirler gıdalardan süt ürünleri, yumurta, kabuklu yemişler, soya ürünleri ve buğday gibi tetikleyici gıdalardan uzak durulmalı ve hekimizin önerisi doğrultusunda gerekli alerji testlerinin yapılması uygun olacaktır. Yeni satın alınan tüm elbiselerin giyilmeden önce yıkanması, formaldehit ve diğer tahriş edici kimyasalların temizlenmesini sağlayacaktır.

Çamaşır deterjanınız tahriş edici geliyorsa, kokusuz ve boyasız deterjanları tercih ediniz. Egzersiz yaparken geniş ve seyrek dokumalı kıyafetler giyiniz. Duygu ve stres, kaşıntıyı arttırarak egzamayı alevlendirdiğinden kızgınlık, düş kırıklığı, utanma gibi duygu durumlarıyla başedebilmek ve gereğinde nasıl tedavi olunacağını öğrenmek ve yardım almak çok önemlidir.

UÇUK VE ATEŞ DURUMUNDA HEMEN HEKİME BAŞVURUN

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Bakteriler, virüsler ve mantarların sebep olduğu bulaşıcı mikroorganizmalar egzamalı hastalarda çok sık problem oluşturduğundan, cildinizde oluşan artan kızarıklık, iltihap dolu şişlikler, uçuklar ve ateş durumunda vakit kaybetmeden hekimize başvurunuz. Sağlıklı beslenmek her hastalığın en temel tedavi biçimidir. E ve C vitamini bakımından zengin gıdalar tüketmek cildinizin nem oranını arttıracaktır. Prebiyotik ve probiyotik gıdalar ve takviyeler alarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek egzama tedavinde ve atakların sıklığını azaltmakta çok fayda sağlamaktadır. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösteriniz ve sigaradan uzak durunuz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
egzama Mevsim geçişlerinde alerjik egzama

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