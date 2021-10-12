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Mevsim geçişinde alerjiniz mi arttı? Korkmayın çözümü çok basit

12.10.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim geçişlerinde, özellikle bahar aylarına girerken alerjiler artmaya başlar. Etrafta çiçekler açmaya başlarken alerjiler yüzünden mis gibi bahar havasından keyif almak oldukça zorlaşır. Neyse ki günlük yaşantınızı etkileyen alerjilerin önüne geçmek için yapılabilecek şeyler de var. Peki alerjilerinizi hafifletmek ve rahatlamak için ne gibi önlemler almalısınız? İşte detaylar...

Mevsim geçişinde alerjiniz mi arttı? Korkmayın çözümü çok basit

Özellikle bahar aylarında burun akıntısı, göz yaşarması derken günleriniz zehir olabiliyor. Birkaç basit ve doğal yöntemle mevsim alerjinizi hafifletebilir ve rahat bir bahar mevsimi geçirebilirsiniz. Eğer siz de mevsim alerjilerinden bıktıysanız doğru yere geldiniz! İşte mevsimsel alerjilerin önüne geçmek için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler...

EŞYA FAZLALIĞINDAN VE TOZLARDAN KURTULUN.

Evinizdeki eşya kalabalığından kurtulmanız, tozlardan da kurtulmanızı sağlar. Çünkü ne kadar çok eşya, o kadar çok toz demek. Sadece eşya kalabalığından kurtulmak da yeterli değil tabii ki. Düzenli olarak evinizi tozlardan arındırmaya da devam etmelisiniz.

SICAK BİR DUŞ YARDIMCI OLABİLİR.

Eve geldiğinizde sıcak bir duş almanız bütün gün üstünüze yapışan polenleri temizlenmesini sağlar. Böylece daha rahat nefes alır ve rahatlarsınız.

ELMA SİRKESİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR.

Elma sirkesi içerisindeki B, A ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve potasyum sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Ayrıca burun akıntısına da iyi gelir. Bu yüzden iki çay kaşığı elma sirkesi ve biraz bal eklediğiniz bir bardak suyu içmeniz alerjinizi rahatlatmanıza yardımcı olur.

TUZLU SU İLE GARGARA YAPIN.

Tuzlu suyla gargara yapmak ya da burnunuzu temizlemek de iltihapların iyileşmesini hızlandırır ve rahatlamanızı sağlar.

ZENCEFİL ALERJİLERE KARŞI OLDUKÇA ETKİLİ.

Bahar alerjilerine en etkili çözümlerden birisi de zencefil. Zencefili tazeyken çiğneyerek ya da yemeklerinize katarak tüketebilir ve alerjilerinizi hafifletebilirsiniz.

NANE ÇAYI İÇEREK RAHATLAYIN.

Nane çayı her şeye faydalı olduğu gibi, bahar alerjisine de iyi gelen bir içecek. Özellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısı gibi şikayetleriniz varsa nane çayı içebilir ya da sıcak suya nane yağı ekleyip burnunuza buharını çekebilirsiniz.

ZERDEÇAL HER DERDE DEVA.

Öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelen zerdeçal, bahar alerjisinin şikayetlerini gidermek için de oldukça etkili bir besin. Zerdeçalı çayınıza ya da yemeklerinize ekleyerek tüketebilir ve alerji kaynaklı şikayetlerinizi azaltabilirsiniz.

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