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Mevsimin ilk karı! Posof ilçesi beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sonbaharla birlikte düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte başlayan kar, kısa sürede yerleri kapladı.

Mevsimin ilk karı! Posof ilçesi beyaza büründü

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

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(İHA)

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