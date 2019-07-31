Mevsimlik işçilere sağlık ve eğitim hizmeti

Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçilerine sağlık ve eğitim hizmeti veriliyor.

"Yeşil altın" olarak tanımlanan fındığın hasadı için Doğu ve Güneydoğu'dan yola çıkan binlerce mevsimlik işçi Ordu'da kendileri için hazırlanan geçici konaklama alanlarına geldi.

Ordu Valiliği tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçilere sağlık ve eğitim hizmeti verilmeye başlandı.

Bu kapsamda işçilere Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerince gezici diş aracında ağız ve diş sağlığı taraması yapılırken, iki doktor ile iki hemşire tarafından da poliklinik hizmeti sunuluyor ve anne adayların gebelik süreci takip ediliyor.

- Fındık işçilerinin çocukları için ders zili çaldı

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce, Türkiye'de fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları da hazırlandı.