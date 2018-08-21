HABER

Mevsimlik tarım işçileri bayramı tarlada geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşuluk sebze üretiminin yapıldığı tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı memleketlerinden kilometrelerce uzakta gurbette karşılıyor - Tarım işçilerinden Habibe Karteş: - "Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda buradayız. Bayramda da çalışıyoruz, burada kutluyoruz" - İşçilerden Bilgehan Demir: - "Burada kazandığımız parayla okul masraflarımızı çıkarıyoruz ve ailelerimize de maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmı tarlada çalışarak geçiyor"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşuluk sebze üretiminin yapıldığı tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı memleketlerinden kilometrelerce uzakta gurbette çalışarak geçiriyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen işçiler, geçimlerini sağlamak için yüksek hava sıcaklıkları ve zor yaşam koşullarına rağmen yılın 6 ayında sebze tarlalarında ter döküyor.

Mevsimlik işçilerden üniversite mezunu Maruf Karteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan itibaren hiçbir bayramı memleketinde geçirmediğini söyledi.

Karteş, bayramı ne kadar buruk geçirseler de çalışacak bir işleri olduğu için mutlu hissettiklerini dile getirerek, "İklimlendirme, soğutma ve doğalgaz teknolojisi mezunuyum. Mesleğim ile ilgili iş bulamadığım için ailem ile burada çalışıyorum. Biz de bayrammış, değilmiş fark etmiyor. Her gün çalışıyoruz. Biz de isterdik bayram kutlamayı ama çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çalışarak kendi emeğiyle okuduğunu vurgulayan Karteş, hem kendisinin hem de ailesinin bayramları yaşayabilmesi için mesleğiyle ilgili bir alanda çalışmayı veya işletme kurmayı hedeflediğini belirtti.

- "Bayramda da çalışıyoruz, burada kutluyoruz"

Hayalinin öğretmenlik olduğunu ancak bir türlü gerçekleştiremediğini dile getiren Habibe Karteş de kardeşinin hayalinin gerçekleştirmesine çok sevindiğini ve bu konuda ona destek olduğunu aktardı.

Kardeşinin kendi mesleğiyle ilgili bir işe girmesi temennisinde bulunan Karteş, şöyle konuştu:

"Maddi durumumuz iyi olmadığı için buralara gelip çalışıyoruz. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda buradayız. Bayramda da çalışıyoruz, burada kutluyoruz. Zor bir duygu. Şimdi kendi memleketinde olsan, bayramını sevdiklerinle beraber geçirirsin. Olmadı işte, ekmek parası için buralara geliyoruz. Evimizden, yurdumuzdan uzakta buruk bir bayram geçiriyoruz ama çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz, bu yüzden mutluyuz."

- "Hep çalışarak zamanımızı geçiriyoruz"

İşçilerden Ferhat Gündoğmuş da "Biz bayram tatil demeden hep çalışarak zamanımızı geçiriyoruz. Burada kazandıklarımızı da eğitimlerimiz için harcıyoruz. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Yaşıtlarımız gibi bir bayram geçirmek isterdik ama biz daha öyle bir bayram hiç görmedik ama yine de sağlık olsun." ifadelerini kullandı.

İşlerinin çok zor olduğunu, evlerinden uzakta zor koşullarında yaşadıklarını anlatan Bilgehan Demir de yaşadıkları zorluklarının kendilerini okumak için kamçıladığını ifade etti.

Demir, kazandığı her kuruşu eğitimi için harcadığını, yaşadıklarını aktarabilmek için gazeteci olmayı hedeflediğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz de isterdik bayramda memleketimizde olmayı, akrabaları ziyaret etmeyi ancak burada çalışarak geçiriyoruz. Burada kazandığımız parayla okul masraflarımızı çıkarıyoruz ve ailelerimize de maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmı tarlada çalışarak geçiyor. Zorlukla geçiyor ama bunlardan da bir ders çıkartıyoruz. Bunları biz yaşadığımız için ileride çocuklarımıza yaşatmak istemiyoruz."

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
Eyüpsultan’da 50 şehit için 50 kurban kesildiEyüpsultan’da 50 şehit için 50 kurban kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara bayram Çubuk gurbet işçi kutlama tarım tarla

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.