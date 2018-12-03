Mevsimsel saç dökülmesi nedir? Kışın saç dökülmesini önlemek için ne yapmalıyız?

KIŞ DEPRESYONU SAÇ DÖKÜYOR

Kadın erkek hemen hemen herkes, hayatının en az bir döneminde saç dökülmesi problemi yaşıyor. Genetik faktörlerden hormonal değişimlere, stresten düzensiz beslenmeye kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen saç dökülmesi sorunu mevsim geçişlerinde de kendini gösteriyor. Sonbahardan kış mevsimine geçilen bu dönemde birçok insan saç dökülmesi problemi ile uzmanlara başvuruyor.

Saç dökülmesi sorunu ile uzmanlara başvuran birçok insan saçlarının mevsim geçiş dönemlerinde daha çok döküldüğünü belirtiyor. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik bu dökülmeleri normal ve olağan karşılamakla birlikte hava değişiminin, hormonların değişime uğramasına ve dolaylı olarak da saç dökülmesine yol açtığına vurgu yapıyor.

Çevik, bu dönemde saç dökülmelerinin 200 tele kadar normal olabileceğini ancak bundan çok daha fazla olduğu zamanlarda sağlıkla ilgili problemler olabileceğini söyleyerek şunları ekliyor. ‘Saç dökülmesi her ne kadar bir sağlık sorunu olarak bilinse de mevsim geçişlerinde yaşanan dökülmeler gayet normal bir durumdur. Bunun için kişiler endişe ve stresten uzaklaşmalı ve bunun geçici bir süreç olduğunu kabul etmelidir. Eğer dökülmeler çok şiddetli seyrediyorsa ya da saçlar belli bir bölgede dökülüyorsa bu daha kalıcı bir saç dökülmesinin belirtisi olabilir ve önlem alınması gerekir.’