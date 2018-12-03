HABER

Mevsimsel saç dökülmesi nedir? Kışın saç dökülmesini önlemek için ne yapmalıyız?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Her insan hayatının belli dönemlerinde yoğun saç dökülmesiyle karşılaşabilir. Genetik faktörlerden hormonal değişimlere, stresten düzensiz beslenmeye kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen saç dökülmesi mevsim geçişlerinde de kendini gösterebilir. Mevsimsel saç dökülmeleri, mevsim geçişlerinden ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkilenen kişilerde daha sık görülüyor.

Mevsimsel saç dökülmesi nedir? Kışın saç dökülmesini önlemek için ne yapmalıyız?

KIŞ DEPRESYONU SAÇ DÖKÜYOR

Kadın erkek hemen hemen herkes, hayatının en az bir döneminde saç dökülmesi problemi yaşıyor. Genetik faktörlerden hormonal değişimlere, stresten düzensiz beslenmeye kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen saç dökülmesi sorunu mevsim geçişlerinde de kendini gösteriyor. Sonbahardan kış mevsimine geçilen bu dönemde birçok insan saç dökülmesi problemi ile uzmanlara başvuruyor.

Saç dökülmesi sorunu ile uzmanlara başvuran birçok insan saçlarının mevsim geçiş dönemlerinde daha çok döküldüğünü belirtiyor. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik bu dökülmeleri normal ve olağan karşılamakla birlikte hava değişiminin, hormonların değişime uğramasına ve dolaylı olarak da saç dökülmesine yol açtığına vurgu yapıyor.

Çevik, bu dönemde saç dökülmelerinin 200 tele kadar normal olabileceğini ancak bundan çok daha fazla olduğu zamanlarda sağlıkla ilgili problemler olabileceğini söyleyerek şunları ekliyor. ‘Saç dökülmesi her ne kadar bir sağlık sorunu olarak bilinse de mevsim geçişlerinde yaşanan dökülmeler gayet normal bir durumdur. Bunun için kişiler endişe ve stresten uzaklaşmalı ve bunun geçici bir süreç olduğunu kabul etmelidir. Eğer dökülmeler çok şiddetli seyrediyorsa ya da saçlar belli bir bölgede dökülüyorsa bu daha kalıcı bir saç dökülmesinin belirtisi olabilir ve önlem alınması gerekir.’

Mevsimsel saç dökülmeleri, mevsim geçişlerinden ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkilenen kişilerde daha sık görülüyor. Bununla birlikte bahar yorgunluğu ve kış depresyonu yaşayan insanlar da bu dökülmelere maruz kalabiliyor.

Normal zamanlarda günde 100 tel saçın dökülmesi normal karşılanırken, mevsim geçişlerinde bu sayı 200’e kadar çıkabiliyor. 1-2 hafta kadar süren bu dökülmeler şiddetli bir şekilde yaşanmamakla birlikte seyrekliğe de yol açmıyor. Eğer mevsim değişikliği ile ilgili olduğu düşünülen saç dökülmesi 2 haftayı geçtiyse mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.

ENDİŞE VE STRESTEN UZAKLAŞIN

Mevsimsel saç dökülmesi geçici bir problem olarak ortaya çıkıyor ve birçok insanı psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 2 hafta süren mevsimsel saç dökülmeleri saçların kendini yenilemesi için doğal bir süreçtir. Sonrasında dökülen saçlar yeniden çıkar. Bu noktada kişiler endişeye kapılmamalı ve ruh ve vücut sağlığına ekstra özen göstermelidir.

Bu süreçte sağlıklı ve dengeli bir beslenme programına sadık kalmak ve özellikle içeriğinde vitamin ve protein bulunan gıdaları tercih etmek dökülmelerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte kimyasal içermeyen şampuanlar kullanmak ve zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal bakım yağlarıyla saçlara bakım yapmak bu süreci en az kayıpla atlatmaya yardımcı olur.

Ayrıca saç mezoterapisi ve saç lazeri gibi alternatif tedavi yöntemleri de bu süreçte vitaminsiz kalan ve cansızlaşan saçlarını toparlamak için oldukça faydalı olacaktır.

PARTNERBalonun yıldızıBalonun yıldızı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Kış hastalıklarından korunmanın ipuçlarıKış hastalıklarından korunmanın ipuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saç Dökülmesi mevsim geçişleri

En Çok Okunan Haberler

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Tartışılacak sözler: Hasta olursanız tıbba çok fazla güvenmeyin

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Erdoğan'a destek: Bu işi çözelim

Her derde deva besin: Kereviz

Her derde deva besin: Kereviz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektromanyetik alan ve radyasyon nedir? Cep telefonlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Cep telefonu ile konuşurken 1 cm uzakta tutun

Migrene ne iyi gelir? Migren belirtileri nelerdir? Migren en çabuk nasıl geçer?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Kış hastalıklarından nasıl korunmalıyız? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yapılmalıdır?

Kış hastalıklarından korunmanın ipuçları

Ebeveyn ve çocuk arasında çatışma neden olur? Çocuklarda olumsuz davranışların sebebi nedir?

Olumsuz ebeveyn tutumları çocukların psikolojisini etkiliyor

Ödem nedir? Vücutta ödemi nasıl anlarız? Ödem hangi hastalıkların habercisidir?

Ayakkabılarınız ve yüzüğünüz dar geliyorsa dikkat!

Astım neden olur? Astım ne demek? Astım hastalığı nedir? Astım tedavisi nasıl yapılır? Astımı ne tetikler? Astım tanısı nasıl konulur?

Astımda erken teşhis büyük önem taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.