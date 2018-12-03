Mevsimsel saç dökülmesi nedir? Kışın saç dökülmesini önlemek için ne yapmalıyız?

KIŞ DEPRESYONU SAÇ DÖKÜYOR
Kadın erkek hemen hemen herkes, hayatının en az bir döneminde saç dökülmesi problemi yaşıyor. Genetik faktörlerden hormonal değişimlere, stresten düzensiz beslenmeye kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen saç dökülmesi sorunu mevsim geçişlerinde de kendini gösteriyor. Sonbahardan kış mevsimine geçilen bu dönemde birçok insan saç dökülmesi problemi ile uzmanlara başvuruyor.
Saç dökülmesi sorunu ile uzmanlara başvuran birçok insan saçlarının mevsim geçiş dönemlerinde daha çok döküldüğünü belirtiyor. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik bu dökülmeleri normal ve olağan karşılamakla birlikte hava değişiminin, hormonların değişime uğramasına ve dolaylı olarak da saç dökülmesine yol açtığına vurgu yapıyor.
Çevik, bu dönemde saç dökülmelerinin 200 tele kadar normal olabileceğini ancak bundan çok daha fazla olduğu zamanlarda sağlıkla ilgili problemler olabileceğini söyleyerek şunları ekliyor. ‘Saç dökülmesi her ne kadar bir sağlık sorunu olarak bilinse de mevsim geçişlerinde yaşanan dökülmeler gayet normal bir durumdur. Bunun için kişiler endişe ve stresten uzaklaşmalı ve bunun geçici bir süreç olduğunu kabul etmelidir. Eğer dökülmeler çok şiddetli seyrediyorsa ya da saçlar belli bir bölgede dökülüyorsa bu daha kalıcı bir saç dökülmesinin belirtisi olabilir ve önlem alınması gerekir.’
Mevsimsel saç dökülmeleri, mevsim geçişlerinden ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkilenen kişilerde daha sık görülüyor. Bununla birlikte bahar yorgunluğu ve kış depresyonu yaşayan insanlar da bu dökülmelere maruz kalabiliyor.
Normal zamanlarda günde 100 tel saçın dökülmesi normal karşılanırken, mevsim geçişlerinde bu sayı 200’e kadar çıkabiliyor. 1-2 hafta kadar süren bu dökülmeler şiddetli bir şekilde yaşanmamakla birlikte seyrekliğe de yol açmıyor. Eğer mevsim değişikliği ile ilgili olduğu düşünülen saç dökülmesi 2 haftayı geçtiyse mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.
ENDİŞE VE STRESTEN UZAKLAŞIN
Mevsimsel saç dökülmesi geçici bir problem olarak ortaya çıkıyor ve birçok insanı psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 2 hafta süren mevsimsel saç dökülmeleri saçların kendini yenilemesi için doğal bir süreçtir. Sonrasında dökülen saçlar yeniden çıkar. Bu noktada kişiler endişeye kapılmamalı ve ruh ve vücut sağlığına ekstra özen göstermelidir.
Bu süreçte sağlıklı ve dengeli bir beslenme programına sadık kalmak ve özellikle içeriğinde vitamin ve protein bulunan gıdaları tercih etmek dökülmelerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte kimyasal içermeyen şampuanlar kullanmak ve zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal bakım yağlarıyla saçlara bakım yapmak bu süreci en az kayıpla atlatmaya yardımcı olur.
Ayrıca saç mezoterapisi ve saç lazeri gibi alternatif tedavi yöntemleri de bu süreçte vitaminsiz kalan ve cansızlaşan saçlarını toparlamak için oldukça faydalı olacaktır.
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