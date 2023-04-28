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  4. Meydan muharebesi gibi kavga! Ortalık savaş alanına döndü, polis havaya ateş açarak zor ayırdı

Meydan muharebesi gibi kavga! Ortalık savaş alanına döndü, polis havaya ateş açarak zor ayırdı

28.04.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Çok sayıda kişinin dahil olduğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis olaylara karışan 20 kişiyi ise gözaltına aldı. İşte detaylar...

Meydan muharebesi gibi kavga! Ortalık savaş alanına döndü, polis havaya ateş açarak zor ayırdı

Kavga, öğle saatlerinde kahvehanelerin bulunduğu Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti.

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Polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların bazıları sandalyede oturarak, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi.

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Yaralılara müdahale eden yakınları ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.

(DHA)

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Iğdır kavga

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