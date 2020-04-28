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  4. Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda maskesiz dolaşırken durdurulan kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini sürdüren ekipler, saat 12.00 sıralarında maskesiz dolaşan 29 yaşındaki Z. S. adlı kadını durdurdu.

Maskesiz dolaşmanın toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu hatırlatan polislere "Sevgilime gidiyorum" diyen kadının GBT'si sorgulandı.

Daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu da tespit edilen kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan idari para cezası kesildi.

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(DHA)

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