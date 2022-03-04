Meydanlara çıkıp Rusya'ya destek gösterisi yaptılar! Görüntüler Sırbistan'dan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya gelen aşırı sağcı "Halkın Devriyeleri" adlı grubun destekçileri, Rusya'ya destek sloganları attı.

Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan grubun temsilcileri, Sırbistan'da seçimlerden sonra Rusya'ya yaptırım kararı alınırsa tekrar gösteri düzenleneceğini ve gösterici sayısının iki kat fazla olacağını belirtti.

"RUSYA'YA VE BELARUS'A YAPTIRIM UYGULAYACAK BİR SIRP YOK"

"Ruslar ve Sırplar kardeştir" sloganı atılan gösteride, "Halkın Devriyeleri"nin temsilcisi Damnjan Knezevic, "1992'de bize, bugün de Rusya'ya baskı yapmaya çalışanlar bilsin ki Slav ruhunu taşıyanlar için yapılan baskının etkisi, 'okyanustaki bir damla su' gibidir. Rusya'ya ve Belarus'a yaptırım uygulayacak bir Sırp yok." diye konuştu.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANINA 'HAİN' DEDİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın "en cesur ve güçlü" devlet adamı olduğuna dair sloganların atıldığı gösteride, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde "Vatan haini, Sırbistan’ı sattın" ifadesine de yer verildi.

Rusya'ya destek veren göstericiler, gösterilerini Rusya Büyükelçiliği önünde sonlandırdı.

SIRP CUMHURBAŞKANINDAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına tam destek verdiğini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan, bölgede barışı korumak için anayasasının ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek." diye konuşmuştu.

Vucic, Ukrayna halkına tüm insani yardımları sağlayacaklarını belirterek, "Ukrayna'daki Sırp vatandaşlarını korumak için gereken önlemleri alacağız. Doğu Avrupa'daki çatışmalara katılacak herkese yaptırım uygulayacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)

