Meyhane ve İçkili Mekan” tabelaları Kıbrıs’ta tepkiye neden oldu

KKTC’de üniversite ile ibadet mekanları yakınında açılan “Meyhane ve İçkili Mekan” tabelaları tepkiye neden oldu. KKTC’nin önde gelen üniversitelerinin birinin yönetimi ise açıklama yaparak böylesine bir kararın akıldışı ve etik olmadığını savunarak belediyenin bu yanlıştan bir an önce dönmesini talep etti.

Kıbrıs’ta üniversite çevresinde yer alan “Meyhane ve İçkili Mekan” tabelalarının, bir eğitim kurumunun itibarını ve saygı algısını zedelediği gerekçesiyle Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından mesaj yollayarak konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. “Girne Belediyesinin aldığı karar hayret verici”

Girne Belediyesinin verdiği kararı son derece yanlış bulup eleştiren Serhat Akpınar, “Kıbrıs kamuoyu ile sosyal alanımda paylaşma konusunu epeyce düşündüm. Ancak kesinlikle doğru olmadığını düşündüğüm bir durumu bilginize getiriyorum.

Resimlerden de göreceğiniz gibi, 1998 yılından itibaren sonrasında Üniversite Caddesi adı verilen caddenin girişinde önceki yerel yönetimlerin onayı ile üniversitemizin tabelası bulunmaktadır. Dünyanın hiç bir yerinde örneği bulunmayan bir uygulamayı Girne Belediyemizin hayata geçirmiş olduğunu hayretlerle tanıklık ediyoruz. Kendi kentine, şehrine, mal olmuş bir Yüksek Öğretim kurumuna ve dolayısı ile halkımıza karşı nasıl böylesi akıl almaz bir yanlışlığı yapabiliyor. Belediye Başkanımız Sayın Nidai Güngördü, katıldığı törenlerimizde övgü dolu sözlerle dile getirdiği Girne Amerikan Üniversitesi’ne ve halkına nasıl böylesi bir yanlışın yapılmasına seyirci kalmıştır? Girne Belediyemizin seçilmiş değerli üyeleri nasıl böylesi bir sürece sessiz kalabiliyor? Değer anlayışınız bu mu diye sormak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Esnafa da sitem etti”

Esnafın çevredeki üniversite ve ibadet mekanlarından dolayı daha hassas olup belediyeden bu yönde bir talepte bulunmaması gerektiğini savunan Akpınar, "O tabelanın oraya takılmasını isteyen işletme sahipleri de Girne’mizin değerli esnaflarından, nasıl onlar da bir üniversitenin itibar ve saygı algısına zarar verecek bir isteği Girne Belediyesinden talep edebilmişlerdir? İlk önce Saygı ve o anlayışla sahip olduğumuz değerlere sahip çıkmamız gerekirken, bir bireyin, bir işletmenin hadsiz talebini kınayamıyor olsam da, Girne Belediyemizin akıl almaz kararını kınıyorum. Verdiği izin sebebiyle Belediye Başkanımızı kınıyorum” diye konuştu. “Resimlerle durumu ifşa edeceğim”

Bu durumun oluşmasına meydan verenlere tepkisini dile getirerek sözlerine başlayan Akpınar, “Bu izne sessiz kalan Belediye Meclis Üyelerimizi kınıyorum. Siz yarın Camii sınırlarına da bu tabelaları diktirirsiniz ki; şu anda eğitim ve Camii çevrelerine bu tabelaların konmasına izin veriyorsunuz! Benzeri tabela kirliliğini yine Üniversite Caddesi üzerinde olan Camii’nin de karşısına taktırmış, izin vermiş durumdasınız. Onların da resimlerini yayınlayacağım. Doğru yapmıyorsunuz” ifadelerinde bulundu.