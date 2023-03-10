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Mezar başındaki ağaçta açtı, görenler hayretler içerisinde kalıyor! Bazıları "ur", bazıları da "keramet" diyor

10.03.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mezarının başındaki ağaçta açan kavukla bilinen Kadı Vecheddin Efendi Türbesi görenleri şaşırtıyor. Mezarın başındaki ağacın üstündeki sarık şeklindeki 'kavuğu' görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazıları kavuğun ağacın uru olduğunu söylerken, bazıları da bunu bir keramet olarak nitelendiriyor. Mezar başındaki ağaçta açan ‘kavuğun’ şaşırtan hikayesini anlatan Seydi Tosun, "Bu türbede Yörük Zade ve Bolvadin Kadısı Kadı Vecheddin Efendi yatmaktadır." dedi.

Mezar başındaki ağaçta açtı, görenler hayretler içerisinde kalıyor! Bazıları "ur", bazıları da "keramet" diyor

Mezar başındaki ağaçta açan ‘kavuğun’ dikkat çeken hikayesi şaşırttı! Aktarılan bilgilere göre ise Bolvadin Kadısı Vecceddin Efendi Türbesi’ni görenler hayretler içerisinde kalıyor. Bolvadin ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesindeki Kadı Vecceddin Efendi Türbesini görenler adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kadı Vecceddin'in, 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman‘ı 17 gün Bolvadin’de ağırladığı biliniyor.

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Türbenin en dikkat çekici özelliği ise mezarın başındaki ağacın üstünde sarık şeklinde kavuğun bulunması.

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Bölgesel Turizm Rehberi Araştırmacı Yazar Seydi Tosun, türbenin hikayesi ile ilgili yaptığı açıklamada, türbenin dönemin önemli kadılarından birisi olarak gösterilen Vecceddin Efendi’ye ait olduğunu söyledi.

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"BAZI İNSANLAR BUNUN AĞACIN BİR URU OLDUĞUNU SÖYLESELER DE..."

Tosun, “Bu türbede Yörük Zade ve Bolvadin Kadısı Kadı Vecheddin Efendi yatmaktadır. Kadı Vecheddin Efendi 1553 Yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferinde buradan geçerken 17 gün boyunca Bolvadin’de ağırlamıştır. Bu sağ tarafta yatan onun başucunda da kendi ağacının üzerinde oluşmuş olan bir sarık vardır. Bu sarık Kadı Vecheddin Efendi’nin sarığını temsil eden bir sarıktır. Bazı insanlar bunun ağacın bir uru (dokularda oluşan ve sürekli büyüme eğilimi gösteren yumru) olduğunu söylerlerse de bu Kadı Vecheddin Efendi’nin bir kerameti olarak zikredilmektedir. Kadı Vecheddin Efendi Bolvadin’i yönetmiş ve Bolvadin’in Kadısı’dır. Adı Vecheddin Efendi kendisi yüksek tahsilini Bağdat’ta tamamladıktan sonra Bolvadin Kadılığına atanmış ve Bolvadin’i yönetmiş kadıdır” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bolvadin türbe

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