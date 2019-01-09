Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Olay, 14 Aralık 2015 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520. Sokak'ta ikamet eden Şehriban Tokuştepe tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. İddiaya göre, Şehriban Tokuştepe'nin oğlu Batuhan Çobancık'ı arayan Doğan Sevilgen, 'annenden haber alamıyorum, evi kontrol et' demesi üzerine Çobancık, Sevilgen'e 'git eve sen bak' dedi. Hemen ardından polisi arayan Doğan Sevilgen, 'arkadaşının, annesinden haber alamadığını ve eve gidip çilingirle kapıyı açacağını' beyan ettiği öğrenildi. Kapıyı kesinlikle açmaması konusunda Sevilgen'i uyararak hemen adrese gelen polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeden eve giren Doğan Sevilgen'i ve Tokuştepe'nin banyodaki cesedini buldu. Cenaze üzerinde incelemede bulunan belediye tabibi, ölümün normal olduğunu belirterek dosyayı kapattı. Tokuştepe'nin cenazesi aynı gün içinde Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

MEZAR AÇILDI CESET TEKRAR İNCELENDİ



Annesinin normal yollarla öldüğüne inanmayan Orhan Pala (48), Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak mezarın açılmasını talep etti. Kabrinden çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna istinaden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kayıtlara faili meçhul olarak geçen olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.