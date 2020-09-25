HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mezarcılar önce mezarlıkta sonra hastanede birbirine girdi: 6 yaralı

Mezarcılar önce mezarlıkta sonra hastanede birbirine girdi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 22:05 | Son Güncelleme

Samsun’da önce mezarlıkta kavga eden mezarcılar, gittikleri hastanede de birbirlerine girdi.

Samsun’da önce mezarlıkta kavga eden mezarcılar, gittikleri hastanede de birbirlerine girdi. Bıçak, falçata ve makasın kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgeye göre, Derecik Mezarlığı yanında iki ayrı mezarcı arasında kavga çıktı. Kavgada Y.T. ile babası S.T. ve karşı taraftan olan T.Ş. darp sonucu yaralandı. Y.T. ve S.T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan T.Ş. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.Ş.’nin kardeşleri O.Ş., B.Ş. ve U.Ş. de onunla hastaneye gitti. İki grup hastanede karşılaşınca travma odasını savaş alanına çevirdi. İki grup arasında yaşanan bıçak, makas ve falçatalı kavgada Y.T., babası S.T. ile T.Ş., O.Ş., B.Ş. ve U.Ş. kardeşler yaralandı. Hastaneye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Birbirlerini yaralayan 6 kişi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandıBir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
Artvin'de şiddetli yağış! Yollar göle döndü
Artvin'de şiddetli yağış! Yollar göle döndü
Erzincan’da sokakta sigara içmek yasaklandı
Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı
Kızını öldürüp ceset parçalarını derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi
Kan donduran cinayette babaya 24 yıl hapis cezası
22 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti
22 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti
İtalya'da son 24 saatte 1912 yeni vaka
İtalya'da mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı
Hemşire, eski eşi tarafından hastanede bıçaklandı! Özel ekipten operasyon
Hemşire, eski eşi tarafından hastanede bıçaklandı! Özel ekipten operasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.