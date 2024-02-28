Mezarlığa gelince gördükleri karşısında şaşkına döndüler! 'Bunu insan olan yapmaz'

Hırsızlık olayı, Apak Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta bulunan çeşitli tarihlerde hayırseverler tarafından yaptırılan 20 çeşmenin musluğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Mezarlığa gelip çiçekleri ve fidanları sulamak isteyenler hem muslukları hem de hortumların çalındığını görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, musluk hırsızlığının ilçedeki Reşadiye ve Çetmi Mezarlığında da yaşandığını kaydetti.

"BUNU İNSAN OLAN YAPMAZ"

Apak Mezarlığına yakınlarının mezarını ziyarete geldiğini belirten Mehmet Aksel, çiçek ve fidanları sulamak istediğini ancak bunu yapamadığını belirterek, “Bunu insan olan yapmaz. Sürekli aynı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş yaptırıyor hırsızlar çalıyor. Bunu yapanların hurdacılara sattıklarını düşünüyoruz. İnsanlar bu kadar vicdansız olmamalı. İnsan ölüsüne saygı duymalı” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





