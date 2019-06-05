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Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Adana’da, Ramazan Bayramı’nda yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Kabasakal Mezarlığı’na gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü.

Adana’da, Ramazan Bayramı’nda yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Kabasakal Mezarlığı’na gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü. Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Remziye Ayata, Ramazan Bayramı nedeniyle Kabasakal Mezarlığı’ndaki yakınlarının kabrini ziyarete geldi. Ayata, yürürken dengesini kaybedip mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Ağzı burnu kan içinde kalan yaşlı kadın bir daha kalkamadı. Yanındaki akrabası da onu kanaldan yukarı tek başına çıkartamayınca Can-Kur ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler kadını sedyeye koyup kanaldan çıkarmak isterken kadın vücudunda kırıklar oluştuğu için acı içinde bağırdı. Sedyeye konulduktan sonra kanaldan çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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