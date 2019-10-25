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Mezarlık ziyaretine giderken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mezarlık ziyaretine giden bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre; kaza Bursa Ankara Yolu Ümitalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Mezarlık ziyaretine giderken canından oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mezarlık ziyaretine giden bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre; kaza Bursa Ankara Yolu Ümitalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Murat G. idaresindeki 34 PN 6983 plakalı otomobil Ümitalan bölgesine gelmeden mezarlığa gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Zeki Özden’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı duyarak gelen Özden’in yakınları ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Zeki Özden’in cansız bedeni olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor

Mezarlık ziyaretine giderken canından oldu

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