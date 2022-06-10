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Mezarlıkta dehşet! Çiçek ekme konusu silahlı kavgaya dönüştü, kuzenler birbirini vurdu

10.06.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan kuzenler arasında mezarlığa çiçek ekme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, kuzenler av tüfekleriyle birbirine ateş ederek yaraladı. İşte olayın detayları!

Mezarlıkta dehşet! Çiçek ekme konusu silahlı kavgaya dönüştü, kuzenler birbirini vurdu

Dehşete düşüren olay, Karakoçan ilçesi Akyokuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (53) köy mezarlığında babasının mezarının bulunduğu alana çiçek dikti. Bunun üzerine amcaoğlu A.R.A. (70), "Bu alana neden çiçek diktin benim yakınımın mezar yolunu kapattın" demesi ile tartışma çıktı.

Daha öncede aralarında arazi anlaşmazlığına bağlı husumet bulunan kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kuzenler birbirlerine av tüfekleriyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği şahıslar yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile şüpheli şahısların kullandıkları 2 adet av tüfeğine el konulduğu, şüphelilerin muayene ve tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İHA

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