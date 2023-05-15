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  4. Mezarlıkta bir garip olay: 'Kemik' iddiası ekipleri harekete geçirdi, gerçek yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı!

Mezarlıkta bir garip olay: 'Kemik' iddiası ekipleri harekete geçirdi, gerçek yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı!

15.05.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, insan kemiği bulduğunu iddia ederek polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarı bularak inceleme yapan ekipler, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerle ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Gerçek ise çok başka çıktı!

Mezarlıkta bir garip olay: 'Kemik' iddiası ekipleri harekete geçirdi, gerçek yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı.

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GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.

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İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri mezarlık kemik

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