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Mezat çetesi üyelerine tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 23:27 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 9 ildeki operasyonda mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 şüpheliden 28'i tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara merkezli 9 ildeki operasyonda mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 zanlıdan 28'i tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt elebaşı ve 8 örgüt sorumlusunun da aralarında bulunduğu zanlılar, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 49'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden ikisi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

- İhaleleri değerinin çok altındaki tekliflerle kazanmışlar

Şüphelilerin esnaf ve vatandaşların mezatlardaki ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı alanlara kalabalık gruplar halinde gittikleri, üçüncü şahısların üzerinde baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri ifade edildi.

İhaleyi almak isteyenlerden bazılarına para karşılığı izin verdikleri belirtilen şüphelilerin, açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında tekliflerle ihaleleri kazandıkları kaydedildi.

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