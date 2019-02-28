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Mezrada mahsur kalan yaşlı hasta 12 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan 70 yaşındaki tansiyon hastası, ekiplerin aralıksız çalışması sonucunda hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezrada mahsur kalan yaşlı hasta, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Dolaylı Mahallesi Binektaş mezrasında rahatsızlanan 70 yaşındaki tansiyon hastası Hasan Sayan'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yolun kapalı olması nedeniyle durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Şube Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan bölgede yolu açma çalışması yaptı.

Yolun ulaşıma açılmasının ardından mezraya gelen ekipler, evinde ilk müdahalesi yapılan Sayan'ı Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırdı

Hasta yakınları, yardımlarına koşan sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gürpınar hasta kurtarma Van

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