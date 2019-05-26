Mezuniyet sevincinin maliyeti düşündürüyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- OKULLARIN tatile girmesine kısa bir süre kala, ilkokuldan üniversiteye kadar birçok öğrenci mezuniyet sevinci yaşamaya hazırlanıyor. Kıyafet, mezuniyet yemeği ve konaklamalı organizasyonlar, tercihe göre öğrenci başına ortalama 300 ile 1500 TL arasında değişirken, bu masraflar velileri düşündürüyor.

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla, ilkokuldan üniversiteye kadar okullarını bitirecek öğrencileri şimdiden mezuniyet heyecanı sardı. Ramazan ayından sonrası için şimdiden gün belirleyen okullar, organizasyonlarını gerçekleştirecekleri oteller ve restoranlara rezervasyonlarını yaptırdı. Öğrenciler heyecan yaşarken, veliler ise mezuniyet organizasyonlarında giyilecek abiye kıyafet, takım elbise ve yemek için ödeyecekleri masraflar konusunda kaygılanmaya başladı. Mezuniyet organizasyonuna katılacak olan öğrenciler, törenin olacağı gece için bir gün de olsa özel bir elbise giymek istiyor. Hazır abiye kıyafetler en düşük 150- 1000 TL arasında, erkekler için takım elbiseler 200-850 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Giysiler özel olarak diktirilerse fiyatlar daha da artıyor. Otellerdeki mezuniyet organizasyonlarının fiyatları bir gecelik konaklama ve yemek ile birlikte 95- 350 TL arasında değişirken, bir kişinin toplamda yapacağı mezuniyet masrafı ise 300 TL’den başlayarak 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

'ÜNİVERSİTELER KONAKLAMALI MEZUNİYET ORGANİZASYONU TERCİH EDİYOR'

Otellerde yapılan mezuniyet organizasyonlarıyla ilgili bilgi veren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Yıl içinde toplam cironun yüzde 3-5'ini mezuniyet organizasyonları oluşturuyor. Bu mezuniyetlerin yüzde 75’i şehir içi otellerde salon kiralanarak yapılır, yüzde 25’i ise konaklamalı şekilde şehir dışı otellerde yapılıyor. Fiyatlar kişi başı üzerinden gidiyor, organizasyonlara müzik, sahne, ışık, platform dahil olabiliyor. Kişi başı 95 TL’den - 350 TL’ye kadar gidiyor. Aldıkları menüye müzik, süsleme, sahne ve yemek girince fiyat değişiyor. Mezuniyet organizasyonları için genelde 4-5 yıldızlı tesisleri ve kapalı salonu olanları tercih ediyorlar. Çoğu otel servis ve masa ile salon bedeli dahil kişi başı 95 TL -200 TL arası para alıyor. Bu fiyat otelin marka değerine göre değişebiliyor. Salonu yemeği verip, süslemeyi ve organizasyonu okula bırakanlar da oluyor. Bu organizasyonların içine klip, tören müziği ve sahne girerse fiyatta ekleme yapılabilir. Üniversite mezuniyetlerinde alkollü olanlar için genelde şehir dışı tercih edilir, bu nedenle sahil otellerinde konaklamalı organizasyonlar yapılıyor" dedi.

'KISA SÜRE GİYECEKLERİ İÇİN FAZLA MASRAF YAPMAK İSTEMİYORLAR'

Kemeraltı Çarşısı’nda abiye kıyafet satan Sıdıka Ağartı, "Kısa elbiselerimizi 150-300 TL arasında, uzun elbiseleri ise 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz. Gençler artık farklı şeylere yöneldiler, daha ucuza bile beğendikleri bir elbise buldukları zaman mezuniyetlerinde giyebiliyorlar. Mezuniyet elbisesini 2-3 saat giyeceklerini düşündükleri için de fazla para vermek istemeyenler oluyor. Fakat paraya bakmayıp alanlar da var, 50 TL’ye 100 TL’ye elbise arayan da. Genelde cumartesi günü tatil olduğu için öğrenciler aileleri ile geliyorlar. Şimdi ramazan dolayısıyla satışlarımız azaldı, fakat bir sonraki ay artacağını düşünüyoruz. Bayramdan sonra işlerimiz yoğunlaşacak" dedi.

Takım elbise fiyatlarıyla ilgili bilgi veren esnaf Serkan Çalıkuşu, "Mezuniyet için takım elbise fiyatlarımız 200-850 TL arasında değişiyor. Alışverişe gelen oluyor fakat fiyat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Aileler bir gün için bu paraları vermek istemiyor. Çok düşük fiyatlar teklif ediyorlar, ancak onların istediği rakam aralığındaki takım elbiseleri gösterdiğimizde de beğenmiyorlar. Zinciri olsun, taşı olsun istiyorlar. Gelen boş çıkıyor" dedi.

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mevlüt Turun, mezuniyet için tercih edilen elbiselerin fiyatlarının özel siparişlerde, kumaşa ve modele göre bin TL'den başlayarak 4 bin TL'ye kadar çıktığını söyledi.