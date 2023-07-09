Mezuniyet töreninde duygulandıran anlar! Hiçbirini unutmadılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan depremde büyük kayıp yaşayan illerin başında gelen Hatay'da, yaşamını yitirenler arasında birçok doktor ve sağlıkçı da vardı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023 yılı mezunları depremdeki kayıplarını unutmadı.

MKÜ Tıp Fakültesi mezunları, depremde hayatını kaybeden akademisyenlerinin, sağlık çalışanlarının ve fakülte arkadaşlarının fotoğraflarını tek tek çerçeveletip mezuniyet törenine getirdi. Fotoğraflar, öğrenciler tarafından önceden belirlenen yerlere yerleştirildi. Törende, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşu da yapıldı.

Tıp fakültesi öğrencilerinin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı. Görenleri duygulandıran o anların videosu da çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.



