HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mezuniyet töreninde duygulandıran anlar! Hiçbirini unutmadılar

Mezuniyet töreninde duygulandıran anlar! Hiçbirini unutmadılar

09.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2023 yılı mezunları mezuniyet törenlerinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Genç doktorlar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden doktorları ve tıp öğrencilerini unutmadı. Görenleri duygulandıran o etkinlik sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan depremde büyük kayıp yaşayan illerin başında gelen Hatay'da, yaşamını yitirenler arasında birçok doktor ve sağlıkçı da vardı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023 yılı mezunları depremdeki kayıplarını unutmadı.

HABER.00_00_36_21.Still049

MKÜ Tıp Fakültesi mezunları, depremde hayatını kaybeden akademisyenlerinin, sağlık çalışanlarının ve fakülte arkadaşlarının fotoğraflarını tek tek çerçeveletip mezuniyet törenine getirdi. Fotoğraflar, öğrenciler tarafından önceden belirlenen yerlere yerleştirildi. Törende, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşu da yapıldı.

HABER.00_00_41_12.Still051

Tıp fakültesi öğrencilerinin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı. Görenleri duygulandıran o anların videosu da çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

HABER.00_00_38_28.Still050


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sopalarla saldırıp hastanelik ettiler! Maskeli saldırganlar tutuklandıSopalarla saldırıp hastanelik ettiler! Maskeli saldırganlar tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay mezuniyet mustafa kemal üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.