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Mezuniyet töreninde ‘oo devrem nasılsın?’ pankartı sakıncalı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Anadolu Üniversitesi’nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite ilk mezunlarını verdi.

Mezuniyet töreninde ‘oo devrem nasılsın?’ pankartı sakıncalı bulundu

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Anadolu Üniversitesi’nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite ilk mezunlarını verdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin açtığı ve üzerinde ilk alternatif akımı bulan Nikola Tesla’nın fotoğrafı bulunan ‘oo devrem nasılsın?’ yazılı pankart ise ‘sakıncalı’ bulunarak görevliler tarafından öğrencilerden alındı.
Anadolu Üniversitesi’nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite (ESTÜ), kendi adıyla ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. Bin 120 öğrencinin mezun olduğu tören, üniversitenin spor salonunda yapıldı. Programa Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, öğrenciler ile aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “İnsan hayatında zaman geçse de unutamayacağı ve hatırladıkça değer kazanan anlar vardır. Bugün burada bu özel anlardan birisini yaşıyoruz. Binlerce öğrencimizi geleceğe uğurladığımız anın haklı gururunu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim” dedi.
‘DEVREM NASILSIN?’ YAZILI PANKART SAKINCALI BULUNDU
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun konuşması sırasında, mezun öğrencilerden biri baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen öğrenci, sedye ile alandan çıkarıldı. Salonda elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinin açtığı ve üzerinde ilk alternatif akımın mucidi Nikola Tesla’nın fotoğrafının yer aldığı ‘oo devrem nasılsın?’ yazılı pankart ,üniversite yönetimi tarafından ‘sakıncalı’ bulundu. Genel Sekreterliğin talimatı üzerine görevliler öğrencilerin pankartlarını toplayıp salondan çıkardı.
10’NCI YIL MARŞIYLA KEP ATTILAR
Konuşmaların ardından akademisyenler öğrencilere temsili mezuniyet belgelerini dağıtırken, 1120 öğrenci 10’ncu marşını söylemelerinin ardından keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Mezuniyet töreninde ‘oo devrem nasılsın?’ pankartı sakıncalı bulunduMezuniyet töreninde ‘oo devrem nasılsın?’ pankartı sakıncalı bulunduMezuniyet töreninde ‘oo devrem nasılsın?’ pankartı sakıncalı bulunduMezuniyet töreninde ‘oo devrem nasılsın?’ pankartı sakıncalı bulundu

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