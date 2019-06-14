HABER

MFÖ, Gaziantep'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

MFÖ, Gaziantep'te konser verdi

GAZİANTEP (AA) - Pop müzik grubu MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Konserde "Sarı Laleler", "Ele Güne Karşı" ve "Tam Ortasındayım" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren gruba, hayranları da eşlik etti.

Mazhar Alanson, şarkılarına eşlik eden öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Arkadaşına kurşun yağdırdıArkadaşına kurşun yağdırdı
Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandıAç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi konser MFÖ grubu

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.