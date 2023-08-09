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MGK toplantısı ne zaman, bugün mü? 9 Ağustos 2023 MGK toplantısı konuları neler?

09.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MGK toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye gündemini yakından takip eden kişiler büyük önem arz toplantıya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörle mücadele, sınır güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, MGK toplantısı ne zaman, bugün mü? MGK toplantısı konuları neler?

MGK toplantısı ne zaman, bugün mü? 9 Ağustos 2023 MGK toplantısı konuları neler?

Yeni Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ile ilgili araştırmalar 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü hız kazandı. Çok sayıda güvenlik konusunun ele alınacağı toplantının ana maddeleri arama motorlarında sorgulanıyor. MGK toplantısı bugün gerçekleştirilecek. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü yapılacak olan MGK toplantısının konuları...

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN TOPLANACAK?

MGK topplantısı bugün (9 Ağustos Çarşamba) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

9 AĞUSTOS 2023 MGK TOPLANTISI KONULARI

MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.

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