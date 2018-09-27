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MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayacak iddiası! Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürecek mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Halk TV'nin canlı yayınına katılan Gazeteci-Yazar Batuhan Çolak, MHP'nin İstanbul'un dışında Ankara ve İzmir'den de yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmayacağı iddiasında bulundu.

Halk TV canlı yayınında Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan gazeteci Batuhan Çolak, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı.

'MHP, ANKARA VE İZMİR'DEN DE ADAY ÇIKARMAYACAK'

Çolak, MHP’nin sadece İstanbul değil, Ankara ve İzmir’den de aday çıkarmayacağını söyledi. Çolak’a göre MHP’nin tek amacı, Cumhur İttifakı’nı sürdürebilmek…

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