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MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

31.01.2024 13:22 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayını açıkladı.

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 12'nci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti.

Durmaz'ın açıklamasına göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Ahmet Keleş aday oldu. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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