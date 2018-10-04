MHP'den af ve ittifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Af meselesi bahane edilerek Cumhur İttifakı'nın bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmakta, partimizin hem AK Parti'yi hem de kamuoyunu kendi ikliminde seyre icbar ettiği iddia edilmektedir. Kanaatimizce bu tür mütalaaların maksadı; hem yerel seçimlerde yeni bir Cumhur İttifakı zaferinin önünü kesmek hem de yasa teklifi konusunda kafaları karıştırmaktır" dedi.

Kaynak: İHA

