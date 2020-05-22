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MHP'den cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınını ile ilgili "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir." açıklamasını yaptı.

MHP'den cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yalçın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bütün ikaz ve tepkilere rağmen İzmir'de minaralerden ısrarla müzik dinletilmesi, kutsallarımıza ve İslam'a çok azgın ve cüretkâr bir saldırıdır. Bu alçak eylem, malum mahfillerin yaptığı gibi sadece provokasyon yorumları ve hamasi kınamalarla geçiştirilemez.

Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir.

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştirİzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğine eminiz.Bu olup bitenlerin takipçisi olacak,millet ve mukaddesat düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz.

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